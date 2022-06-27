Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО расширит боевые группы на восточном фланге до бригад из-за угрозы РФ

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 14:38

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе согласуют решение об увеличении количества войск на восточном фланге из-за российской угрозы.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На саммите мы укрепим нашу передовую защиту. Мы увеличим боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад. Мы трансформируем Силы реагирования НАТО и увеличим количество сил быстрой готовности до 300 тысяч", - сказал Столтенберг.

Реклама:

Он добавил, что также будут увеличены возможности НАТО реагировать на кризисы на конфликты, включая предварительное размещение вооружений.

"Больше систем защиты, таких как системы противовоздушной обороны, укрепление командования и контроля", – добавил генсек.

Позже генсек уточнил, что расширение до уровня бригад будет не во всех 8 странах, где есть боевые группы, а только в некоторых. "У разных стран разные потребности", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Германия заявила, что готова отправить больше сил в Балтию и помочь Словакии в охране неба.

Многонациональные боевые группы в рамках так называемого расширенного передового присутствия НАТО (eFP) были созданы в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

После военного вторжения России в Украину в феврале страны-члены НАТО согласились создать боевые группы вдоль восточного крыла НАТО, включая Румынию, Болгарию, Венгрию, а также Словакию.

Темы: НАТОЕвропаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: