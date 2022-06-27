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Саміт НАТО визначить Росію найбільшою і прямою загрозою - генсек

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 15:29

Лідери країн НАТО на саміті у Мадриді затвердять нову стратегічну концепцію, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наша нова концепція поведе нас в нову еру стратегічних змагань. Я очікую, що союзники чітко визначать Росія як найбільшу і пряму загрозу нашій безпеці. Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія уникає партнерства та діалогу, які НАТО намагався встановити багато років.

"Зараз це не актуально, зараз це не працює через поведінку Росії. Ми шкодуємо про це, але ми також повинні реагувати на цю реальність", - сказав Столтенберг, додавши, що існують певні лінії комунікації для уникнення інцидентів.

Він нагадав, що на засіданні перед затвердження чинної стратегічної концепції, яка була затверджена у 2010 році, також був присутній тодішній президент РФ Дмітрій Медведев.

"Тоді ми ухвалили, що Росія – стратегічний партнер. У Мадриді такого не буде", - сказав генсек.

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Раніше повідомлялося, що на саміті у Брюсселі узгодять рішення про збільшення кількості військ на східному фланзі НАТО через російську загрозу.

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і дивіться відеоверсію інтерв'ю на Youtube-каналі "Європейської правди"

Теми: НАТОРосіявійна
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