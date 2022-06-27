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Саммит НАТО определит Россию главной и прямой угрозой - генсек

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 15:29

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде утвердят новую стратегическую концепцию, которая определит Россию наибольшей угрозой.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических соревнований. Я ожидаю, что союзники четко определят Россия как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые она будет также касаться Китая и угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей", - сказал Столтенберг. .

Он отметил, что Россия избегает партнерства и диалога, которые НАТО пыталось установить многие годы.

"Сейчас это не актуально, сейчас это не работает из-за поведения России. Мы сожалеем об этом, но мы также должны реагировать на эту реальность", - сказал Столтенберг, добавив, что существуют определенные линии коммуникации во избежание инцидентов.

Он напомнил, что на заседании перед утверждением действующей стратегической концепции, утвержденной в 2010 году, также присутствовал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

"Тогда мы приняли, что Россия – стратегический партнер. В Мадриде такого не будет", - сказал генсек.

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Ранее сообщалось, что на саммите в Брюсселе согласуют решение об увеличении количества войск на восточном фланге НАТО из-за российской угрозы.

Темы: НАТОРосcиявойна
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