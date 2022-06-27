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ЗСУ відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 15:49
ЗСУ відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу
Наталя Гуменюк на брифінгу, фото Укрінформ

Збройні сили Україні потроху відтісняють ворога на півдні, окупанти ущільнюють рубежі відступу.

Джерело: начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжуємо ведення бойових дій, противник ущільнює свої рубежі відступу, вже облаштовує не тільки другий, третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо.

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Тим не менше, періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити такі невеличкі вилазки, атаки, щоб посунути нас з уже вивільнених територій".

Деталі: Гуменюк також повідомила, що ворог використовує тактику авіаційних ударів та ракетних ударів у глибокий тил.

"Не маючи успіху в просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба, де ми більш вразливі", - сказала вона.

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Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні сили
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