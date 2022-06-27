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ВСУ оттесняют врага на юге, оккупанты уплотняют рубежи отступления

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 15:49
Наталья Гуменюк на брифинге, фото Укринформ

Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют врага на юге, оккупанты уплотняют рубежи отступления.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжаем ведение боевых действий, противник уплотняет свои рубежи отступления, уже обустраивает не только второй, третий, но и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем.

Тем не менее, периодически они пытаются восстановить свое положение и проводить такие небольшие вылазки, атаки, чтобы сместить нас с уже освобожденных территорий".

Детали: Гуменюк также сообщила, что враг использует тактику авиационных ударов и ракетных ударов в глубокий тыл.

"Не преуспевая в продвижении по суше, они пытаются давить с неба, где мы более уязвимы", - сказала она.

Темы: Херсонская областьвойнаВооруженные силы
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