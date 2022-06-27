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ЗСУ просять інформтиші до завершення операції на Херсонщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 16:00
ЗСУ просять інформтиші до завершення операції на Херсонщині
онлайнбрифінг Гуменюк. фото "Україна - Укрінформ"

Військові кажуть, що високий градус очікувань та передчасні повідомлення про просування Сил оборони шкодять операції зі звільнення Херсонської області від окупантів.

Джерело: начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Деталі: Гуменюк нагадала, що операція зі звільнення Херсонщини триває на відкритій степовій місцевості, яка є дуже складною для ведення відкритих боїв.

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Крім того, артилерія, яка є в розпорядженні ЗСУ, не така далекобійна, як у противника. Речниця закликала знизити емоційний градус очіквань і дати військовим виконувати задумане.

Пряма мова: "На жаль, деякі елементи очікування, і такого дуже емоційного очікування, суттєво нашкодили тому, як відбувалось наше просування. Тому саме ці занадто радісні і передчасні повідомлення - дуже недоречні в такий час, коли триває військова операція.

Для того, щоб нам прозвітувати про якісь суттєві досягнення, нам треба дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накрив наші позиції. Тому ще раз і ще раз звертаюсь до всіх можновладців, до всіх публічних особистостей: не поспішайте поперед військового командування, дайте, будь ласка, військовим зробити свою роботу. Ніхто ваші лаври не забере. Ми зробимо, вдзвітуємо, тоді, будь ласка, - піар".

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Теми: Херсонська областьвійна
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