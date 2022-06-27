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ВСУ просят информ-тишины до завершения операции в Херсонской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 июня 2022, 16:00
онлайн брифинг Гуменюк. фото "Украина - Укринформ"

Военные говорят, что высокий градус ожиданий и преждевременные сообщения о продвижении Сил обороны вредят операции по освобождению Херсонской области от оккупантов.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ"

Детали: Гуменюк напомнила, что операция по освобождению Херсонщины ведется на открытой степной местности, которая очень сложна для ведения открытых боев.

Кроме того, артиллерия, имеющаяся в распоряжении ВСУ, не так дальнобойна, как у противника. Спикер призвала снизить эмоциональный градус ожиданий и дать военным выполнить задуманное.

Прямая речь: "К сожалению, некоторые элементы ожидания и такого очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Поэтому именно эти слишком радостные и преждевременные сообщения - очень неуместны в такое время, когда идет военная операция.

Для того чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции. Поэтому еще и еще раз обращаюсь ко всем чиновникам, ко всем публичным личностям: не торопитесь вперед военного командования, дайте, пожалуйста, военным сделать свою работу. Никто ваши лавры не отнимет. Мы сделаем, отчитаемся, тогда, пожалуйста, - пиар".

Темы: Херсонская областьвойна
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