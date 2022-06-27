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США цього тижня оголосять про надання Україні систем ППО

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 16:16

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон готує передання Україні систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван заявив у понеділок на полях саміту "Великої сімки" у Німеччині.

"Можу підтвердити, що ми справді готуємось затвердити пакет (допомоги), до якого входять сучасні засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

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Чиновник додав, що подробиці пакету військової допомоги будуть оголошені вже після його схвалення – це має статися вже цього тижня.

"Але цього тижня, як президент (США Джо Байден) сказав своїм колегам з "Великої сімки" та Володимиру Зеленському, ми маємо намір затвердити пакет, до якого входитимуть сучасні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців, а також інші вкрай необхідні засоби, зокрема артилерійські снаряди й системи контрбатарейної боротьби", – додав Салліван.

Він також наголосив, що США намагаються "підлаштувати свою військову допомогу до конкретних і негайних потреб українців на полі бою в даний момент часу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у червні президент Джо Байден погодився надати Україні 700 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи передові ракетні системи, які можуть точно вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS.

Теми: СШАзброя
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