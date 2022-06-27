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США цього тижня оголосять про надання Україні систем ППО

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 16:16

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон готує передання Україні систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван заявив у понеділок на полях саміту "Великої сімки" у Німеччині.

"Можу підтвердити, що ми справді готуємось затвердити пакет (допомоги), до якого входять сучасні засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

Чиновник додав, що подробиці пакету військової допомоги будуть оголошені вже після його схвалення – це має статися вже цього тижня.

"Але цього тижня, як президент (США Джо Байден) сказав своїм колегам з "Великої сімки" та Володимиру Зеленському, ми маємо намір затвердити пакет, до якого входитимуть сучасні засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності для українців, а також інші вкрай необхідні засоби, зокрема артилерійські снаряди й системи контрбатарейної боротьби", – додав Салліван.

Він також наголосив, що США намагаються "підлаштувати свою військову допомогу до конкретних і негайних потреб українців на полі бою в даний момент часу".

Нагадаємо, у червні президент Джо Байден погодився надати Україні 700 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи передові ракетні системи, які можуть точно вражати цілі на великій відстані.

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Нагадаємо, наприкінці березня президент Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS.

Теми: СШАзброя
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