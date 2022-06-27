США на этой неделе объявят о предоставлении Украине систем ПВО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон готовит передачу Украине систем противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Салливан заявил в понедельник на полях саммита "Группы семи" в Германии.

"Могу подтвердить, что мы действительно готовимся утвердить пакет (помощи), в который входят современные средства противовоздушной обороны", – сказал он.

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Чиновник добавил, что подробности пакета военной помощи будут объявлены уже после его одобрения – это должно произойти уже на этой неделе.

"Но на этой неделе, как президент (США Джо Байден) сказал своим коллегам из "семерки" и Владимиру Зеленскому, мы намерены утвердить пакет, в который будут входить современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев, а также другие крайне необходимые средства, в частности, артиллерийские снаряды и системы контрбатарейной борьбы", – добавил Салливан.

Он также подчеркнул, что США пытаются "подстроить свою военную помощь к конкретным и немедленным потребностям украинцев на поле боя в данный момент времени".

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Напомним, в июне президент Джо Байден согласился предоставить Украине 700 миллионов долларов военной помощи, включая передовые ракетные системы, которые могут точно поражать цели на большом расстоянии.

Напомним, в конце марта президент Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и системы NASAMS.