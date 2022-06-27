"Чиновники" Придністров'я їздять за українськими паспортами – ЗМІ

Так звані "прем'єр" та "глава зовнішньополітичного відомства" контрольованого Росією молдовського Придністров'я Олександр Розенберг та Віталій Ігнатьєв в'їжджали в Україну за українськими паспортами.

Джерело: розслідувачі RISE Moldova у спільному матеріалі зі Слідством.інфо

Деталі: З лютого 2022 року придністровська ділянка молдовсько-українського кордону була закрита офіційним Києвом на невизначений час.

Понад 30 років цю 400-кілометрову ділянку паралельно з українськими прикордонниками контролювали силовики невизнаної ПМР. Тому через контрольно-пропускні пункти цієї ділянки багато років вільно їздили лідери антиконституційної адміністрації Придністров'я.

Деякі з них для вільного виїзду за межі контрольованої Росією придністровської території використали паспорт громадянина України. У тому числі новий т.зв. "прем'єр" Придністров'я Олександр Розенберг, який отримав цю посаду у травні 2022 року.

Журналісти зазначають, що кандидатуру Розенберга запропонував інший придністровський чиновник з українським паспортом, прописаний в Одесі, так званий "президент" Придністров'я Вадим Красносільський.

Олександр Розенберг родом із Вінницької області. Близько десяти років з початку 2000-х працював чиновником у Придністров'ї. А останні десять років працював на Тираспільському хлібокомбінаті. Перед тим як стати "прем'єр-міністром", Розенберг кілька місяців працював "міністром" сільського господарства та природних ресурсів Придністров'я.

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Журналісти виявили дані про перетин українського кордону Розенбергом та членами його родини у 2017-2020 роках. Сам теперішній "прем'єр", його дружина, син та брат упродовж чотирьох років регулярно бували в Україні. Найчастіше вони в'їжджали через придністровську ділянку молдовсько-українського кордону.

При цьому Розенберг використовував для поїздок паспорт громадянина України за номером "CD №0**088". Візити тривали зазвичай трохи більше трьох днів.

Також вони відвідували Україну під час зимових свят чи влітку. Так, як мінімум 2018 та 2019 Новий рік Розенберг із сім'єю зустрічали в Україні.

Також перетинав кордон України за українським паспортом та "глава зовнішньополітичного відомства Придністров'я" Віталій Ігнатьєв.

За даними журналістів, 30 жовтня 2019 року близько 10.30 ранку Ігнатьєв за паспортом CD0**764 на автомобілі марки "Лексус" на придністровських номерах T0**ME через прикордонний пункт пропуску Олексіївка в'їхав до України. Через 7 годин він повернувся до Придністров'я. Більше в міграційній базі даних під українською ідентичністю Ігнатьєв не з'являвся.

Джерело видання пояснило, що паспорт Ігнатьєва "може, дипломатичний, а тому [база] не видає за [простим] запитом".

Що передувало: У понеділок з візитом у Києві перебуває президентка Молдови Мая Санду. Зокрема, вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.