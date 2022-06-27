"Чиновники" Приднестровья ездят по украинским паспортам – СМИ

Так называемые "премьер" и "глава внешнеполитического ведомства" контролируемого Россией молдавского Приднестровья Александр Розенберг и Виталий Игнатьев въезжали в Украину по украинским паспортам.

Источник: расследователи RISE Moldova в совместном материале со Слiдство.инфо

Детали: С февраля 2022 года приднестровский участок молдово-украинской границы был закрыт официальным Киевом на неопределенное время.

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Более 30 лет этот 400-километровый участок параллельно с украинскими пограничниками контролировали силовики непризнанной ПМР. Потому через контрольно-пропускные пункты этого участка многие годы свободно ездили лидеры антиконституционной администрации Приднестровья.

Некоторые из них для свободного выезда за пределы контролируемой Россией приднестровской территории использовали паспорт гражданина Украины. Среди них новый т.н. премьер Приднестровья Александр Розенберг, получивший эту должность в мае 2022 года.

Журналисты отмечают, что кандидатуру Розенберга предложил другой приднестровский чиновник с украинским паспортом, прописанный в Одессе, так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский.

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Александр Розенберг родом из Винницкой области. Около десяти лет, с начала 2000-х работал чиновником в Приднестровье. А последние десять лет работал на Тираспольском хлебокомбинате. Перед тем как стать "премьер-министром", Розенберг несколько месяцев работал "министром сельского хозяйства и природных ресурсов" Приднестровья.

Журналисты обнаружили данные о пересечении украинской границы Розенбергом и членами его семьи в 2017-2020 годах. Сам теперешний "премьер", его супруга, сын и брат на протяжении четырех лет регулярно бывали в Украине. Чаще всего они въезжали через приднестровский участок молдово-украинской границы.

При этом Розенберг использовал для поездок паспорт гражданина Украины под номером "CD №0**088". Визиты продолжались, как правило, не более трех дней.

Также они посещали Украину во время зимних праздников или летом. Так, как минимум 2018 и 2019 Новый год Розенберг с семьей встречали в Украине.

Также пересекал границу Украины по украинскому паспорту и "глава внешнеполитического ведомства Приднестровья" Виталий Игнатьев.

По данным журналистов, 30 октября 2019 года около 10.30 утра Игнатьев по паспорту CD0**764 на автомобиле марки "Лексус", на приднестровских номерах T0**ME через пограничный пункт пропуска Алексеевка въехал в Украину. Через 7 часов он вернулся в Приднестровье. Больше в миграционной базе данных, под украинской идентичностью, Игнатьев не появлялся.

Источник издания пояснил, что паспорт Игнатьева "может, дипломатический, а потому [база] не выдает по [простому] запросу".

Что предшествовало: В понедельник с визитом в Киеве находится президент Молдовы Мая Санду. В частности, она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.