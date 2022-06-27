Найближчим часом очікують чергові ракетні пуски з Білорусі – зведення Генштабу

Українська розвідка має дані, що найближчим часом по Україні будуть вкотре запущені ракети з території Білорусі.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 27 червня

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.

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Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору Білорусі. Вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Деталі: На Сіверському напрямку підрозділи російської армії продовжують перебувати на позиціях у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Із мінометів росіяни обстріляли на Сумщині населені пункти Покровку та Старикове, а з реактивної артилерії вели вогонь по Порозках і Верхній Пожні.

На Харківському напрямку окупанти намагалися відновити втрачені позиції та вели штурм у напрямку Дементіївки. Проте успіху не мав і відійшов. Також українські захисники зупинили наступ загарбників у напрямках Довгалівки та Залимана.

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На Слобожанському напрямку противник проводив розвідкою боєм, аби знайти слабкі місця в позиціях Сил оборони ЗСУ. Росіяни тримають оборонні рубежі та намагаються не допустити просування українських військових.

Крім того, окупанти проводять оперативне маскування й намагаються ввести в оману підрозділи ЗСУ, розміщуючи дерев’яні макети танків.

На Слов’янському напрямку росіяни продовжували обстріли та намагалися покращити тактичне положення військ, аби підготуватися до наступу в напрямку Барвінкового й Слов’янська. Із Довгенького росіяни розпочали штурм Мазанівки, проте наразилися на рішучу відсіч українських захисників і, зазнавши втрат, відступили.

Дослівно: "На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.

Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.

Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40".

Деталі: На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках без суттєвих змін. Росіяни продовжують вести обстріли населених пунктів, аби скувати підрозділи ЗСУ з метою недопущення їхнього перекидання на інші напрямки.

Поблизу Красногорівки росіяни завдали авіаційного удару. Із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти вели вогонь по околицях Пісків, Авдіївки, Катеринівки, Червоного й Малинівки.

Українські воїни зупинили наступ загарбників на напрямку Петрівське - Шевченко й відкинули їх назад.

На Південнобузькому напрямку війська агресора продовжували обстріли позицій ЗСУ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Українська розвідка не виключає спроби ведення штурму з боку окупантів на окремих напрямках, аби вийти на адміністративні межі Херсонської області.

В акваторії Чорного моря противник утримує два носії крилатих ракет типу "Калібр", які перебувають у бойовій готовності до запуску по території України.

Що було раніше: Станом на ранок 27 червня, ЗСУ знищили понад 35 тисяч російських окупантів, 1 552 російські танки, 3 687 бойових броньованих машин, 771 артилерійську систему, 101 систему протиповітряної оборони і 636 безпілотників.