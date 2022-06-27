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На Херсонщині окупанти викрали депутата облради і керівника навчального закладу

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 19:49
На Херсонщині окупанти викрали депутата облради і керівника навчального закладу
фото поліції Херсонщини

Окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради та його сина, який є депутатом селищної ради, а в Новій Каховці – керівника одного з навчальних закладів.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У Новій Каховці з робочого місця російські військові викрали керівника одного з навчальних закладів міста, місцезнаходження чоловіка невідоме.

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Військові країни-агресорки викрали депутата облради та його сина, який є депутатом селищної ради. Наразі місцезнаходження чоловіків невідоме".

Деталі: Також повідомляється, що в тимчасово окупованому с.Зміївка Бериславського району військовослужбовці РФ викрали місцевого жителя. За наявною інформацією, окупанти прийшли додому до 30-річного чоловіка, посадили його до автозаку та повезли у невідомому напрямку. Місцезнаходження зниклого нині невідоме. 

Крім того, під час несення служби на деокупованій території Кочубеївської територіальної громади поліцейські встановили, що російські військові силоміць захопили в полон 54-річного місцевого мешканця. Чоловіка понад добу утримували в підвальному приміщенні поштового відділення, яке перетворили на катівню. Окупанти проводили допити чоловіка, били по різним частинам тіла, після чого відпустили.

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Також поліція повідомляє, що у с.Заградівка 53-річний чоловік підірвався на касетній міні на власному полі. Його доставили в лікарню міста Кривий Ріг з діагнозом: мінно-вибухова травма та уламкове поранення лівої ноги.

Загалом за добу поліція Херсонщини зафіксувала 6 воєнних злочинів російської армії проти мирного населення.  

Імен викрадених поліція не називає.

Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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