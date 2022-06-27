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В Херсонской области оккупанты похитили депутата облсовета и руководителя учебного заведения

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 19:49
фото полиции Херсонской области

Оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета и его сына, который является депутатом поселкового совета, а в Новой Каховке – руководителя одного из учебных заведений.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "В Новой Каховке с рабочего места российские военные похитили руководителя одного из учебных заведений города, местонахождение мужчины неизвестно.

Военные страны-агрессора похитили депутата облсовета и его сына, являющегося депутатом поселкового совета. Сейчас местонахождение мужчин неизвестно".

Детали: Также сообщается, что во временно оккупированном с.Змиевка Бериславского района военнослужащие РФ похитили местного жителя. По имеющейся информации, оккупанты пришли домой к 30-летнему мужчине, посадили его в автозак и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение пропавшего сейчас неизвестно.

Кроме того, во время несения службы на деоккупированной территории Кочубеевской территориальной общины полицейские установили, что российские военные захватили в плен 54-летнего местного жителя. Мужчину более суток содержали в подвальном помещении почтового отделения, которое превратили в пыточную. Оккупанты проводили допросы мужчины, били по разным частям тела, после чего отпустили.

Также полиция сообщает, что в Заградовке 53-летний мужчина подорвался на кассетной мине на собственном поле. Его доставили в больницу города Кривой Рог с диагнозом: минно-взрывная травма и обломочное ранение левой ноги.

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Всего за сутки полиция Херсонской области зафиксировала 6 военных преступлений российской армии против мирного населения.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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