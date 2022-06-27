Донеччина: Росія вбила ще 2 і поранила 13 цивільних

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Внаслідок російських обстрілів у понеділок загинули двоє мирних мешканців Донеччини, ще 13 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 27 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Слов’янську та Селидовому.

Ще 13 людей сьогодні дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.