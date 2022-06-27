Донеччина: Россия убила еще 2 и ранила 13 гражданских

графика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов в понедельник погибли двое мирных жителей Донецкой области, еще 13 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 27 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Славянске и Селидово.

Еще 13 человек сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.