Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донеччина: Россия убила еще 2 и ранила 13 гражданских

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 21:56
Донеччина: Россия убила еще 2 и ранила 13 гражданских
графика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов в понедельник погибли двое мирных жителей Донецкой области, еще 13 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 27 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Славянске и Селидово.

Реклама:

Еще 13 человек сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: