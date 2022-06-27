Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: Россия убила еще 2 и ранила 13 гражданских

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 21:56
графика из Telegram Кириленко

В результате российских обстрелов в понедельник погибли двое мирных жителей Донецкой области, еще 13 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 27 июня россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Славянске и Селидово.

Еще 13 человек сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары

На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад – сводка

Обновлено от 00.44Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18

Юг: ВСУ нанесли по врагу пять авиаударов

Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России

У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно

Все новости...
Донецкая область
На Донетчине оккупанты попали в жителей, готовивших еду на улице: 1 погибший, 5 раненых
Донецкая область: Россия убила еще одного жителя и ранила 8
Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА
Последние новости
09:11
ВСУ уже уничтожили более 35 тысяч оккупантов и 185 вертолетов
09:06
Многим раненым "Ураганом" в Лисичанске ампутировали конечности – Гайдай
09:02
Защитные сетки и наблюдательные вышки: в Одессе хотят обустроить безопасные участки на пляжах
09:02
Как война заставляет переосмыслить изменения Конституции – ЧЕСТНО
09:01
В Белом доме не уверены, что Украина сможет вернуть все утраченные территории - CNN
08:51
видеоДесантник приземлил российский вертолет "Аллигатор"
08:36
Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары
08:10
"Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами" – Гайдай
07:52
Украина предлагает Европе свои хранилища для хранения газа – министр
07:39
"Это наш момент 1937 года": глава Генштаба Британии призовет предотвратить Третью мировую
Все новости...