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ЄС очікує "серйозних перебоїв" у постачанні російського газу

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 22:37

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що існує ймовірність "серйозних перебоїв" у постачанні газу з Росії до ЄС, і Брюссель має бути до цього готовим.

Про це Сімсон заявила в понеділок після засідання міністрів з питань енергетики держав ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"З початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що дуже серйозний перебій (у постачанні газу) можливий, а тепер він видається імовірним. Ми зробили багато важливої роботи, щоб бути до цього готовими. Але настав час посилити зусилля", – зазначила вона.

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На думку Сімсон, останні дії Росії зі скорочення постачання газу до Європи були спрямовані на дестабілізацію енергетичного ринку, збільшення й без того високих цін і недопущення створення запасів газу перед опалювальним сезоном.

Єврокомісарка нагадала, що в липні Європейська комісія представить загальноєвропейський план зі зменшення залежності від газу та готовності до подальших коливань постачання блакитного палива.

Раніше Рада ЄС затвердила нові правила, які зобов’язують держави-члени гарантувати заповнення підземних газових сховищ на рівні 80% до 1 листопада.

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Нагадаємо, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії.

Читайте також: Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС.

Теми: ЄСгаз
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