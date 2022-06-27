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ЄС очікує "серйозних перебоїв" у постачанні російського газу

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 22:37

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що існує ймовірність "серйозних перебоїв" у постачанні газу з Росії до ЄС, і Брюссель має бути до цього готовим.

Про це Сімсон заявила в понеділок після засідання міністрів з питань енергетики держав ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"З початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що дуже серйозний перебій (у постачанні газу) можливий, а тепер він видається імовірним. Ми зробили багато важливої роботи, щоб бути до цього готовими. Але настав час посилити зусилля", – зазначила вона.

На думку Сімсон, останні дії Росії зі скорочення постачання газу до Європи були спрямовані на дестабілізацію енергетичного ринку, збільшення й без того високих цін і недопущення створення запасів газу перед опалювальним сезоном.

Єврокомісарка нагадала, що в липні Європейська комісія представить загальноєвропейський план зі зменшення залежності від газу та готовності до подальших коливань постачання блакитного палива.

Раніше Рада ЄС затвердила нові правила, які зобов’язують держави-члени гарантувати заповнення підземних газових сховищ на рівні 80% до 1 листопада.

Нагадаємо, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з Росії.

Читайте також: Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС.

Теми: ЄСгаз
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