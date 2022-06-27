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ЕС ожидает "серьезных перебоев" в поставках российского газа

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 22:37

Европейская комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что существует вероятность "серьезных перебоев" в поставках газа из России в ЕС, и Брюссель должен быть к этому готов.

Об этом Симсон заявила в понедельник после заседания министров по энергетике государств ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"С начала вторжения России в Украину мы знали, что очень серьезный перебой (в поставках газа) возможен, а теперь он кажется вероятным. Мы сделали много важной работы, чтобы быть к этому готовыми. Но пора усилить усилия", – отметила она.

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По мнению Симсона, последние действия России по сокращению поставок газа в Европу были направлены на дестабилизацию энергетического рынка, увеличение и без того высоких цен и недопущение создания запасов газа перед отопительным сезоном.

Еврокомиссар напомнила, что в июле Европейская комиссия представит общеевропейский план по уменьшению зависимости от газа и готовности к дальнейшим колебаниям поставок голубого топлива.

Ранее Совет ЕС утвердил новые правила, обязывающие государства-члены гарантировать заполнение подземных газовых хранилищ на уровне 80% до 1 ноября.

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Напомним, глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол советовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

По данным Европейской комиссии, уже 12 стран ЕС пострадали от сокращения поставок газа из России.

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Темы: ЕСгаз
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