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Українська авіація накрила вогнем позиції двох ротних тактичних груп РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 22:41
Українська авіація накрила вогнем позиції двох ротних тактичних груп РФ
фото пресслужби Повітряних сил ЗСУ

Українські літаки в понеділок розгромили позиції двох ротних тактичних груп противника та знищили кілька десятків броньованої техніки РФ.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: Повідомляється, що за добу 27 червня ударна авіація Повітряних сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

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В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.

Теми: війна
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