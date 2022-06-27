Украинская авиация накрыла огнем позиции двух ротных тактических групп РФ
Понедельник, 27 июня 2022, 22:41
Украинские самолеты в понедельник разгромили позиции двух ротных тактических групп противника и уничтожили несколько десятков бронированной техники РФ.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил
Детали: Сообщается, что за сутки 27 июня ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.
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В результате авиационных ударов был поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.