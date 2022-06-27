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Україна здобула проміжну перемогу у морському арбітражі ООН проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 23:07

Арбітражний трибунал ООН із морського права підтримав позицію України і ухвалив, що має юрисдикцію розглядати справу про захоплення Росією трьох суден і моряків у листопаді 2018 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", – написав Кулеба у Twitter.

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Тепер справа буде розглядатися трибуналом по суті, й Росія муситиме пояснити свої дії чотирирічної давнини в акваторії Азовського моря.

Текст рішення має бути опублікований на сайті Постійної Арбітражної Палати протягом кількох днів.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

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У лютому 2020 року Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ. У той час як український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.

Експерти бачать небезпеку в тому, що Україна змінила класифікацію події 25 листопада 2018 року і займає позицію, що цей інцидент є не "військовою діяльністю", а "контактом із правоохоронними органами".

У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

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Теми: УкраїнаООНРосія
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