Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна здобула проміжну перемогу у морському арбітражі ООН проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 23:07

Арбітражний трибунал ООН із морського права підтримав позицію України і ухвалив, що має юрисдикцію розглядати справу про захоплення Росією трьох суден і моряків у листопаді 2018 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України. Боремося за справедливе рішення по суті. Росія буде покарана за всі свої злочини, сучасні та минулі", – написав Кулеба у Twitter.

Тепер справа буде розглядатися трибуналом по суті, й Росія муситиме пояснити свої дії чотирирічної давнини в акваторії Азовського моря.

Текст рішення має бути опублікований на сайті Постійної Арбітражної Палати протягом кількох днів.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

У лютому 2020 року Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ. У той час як український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Експерти бачать небезпеку в тому, що Україна змінила класифікацію події 25 листопада 2018 року і займає позицію, що цей інцидент є не "військовою діяльністю", а "контактом із правоохоронними органами".

У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Читайте також: Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків.

Теми: УкраїнаООНРосія
Головне сьогодні

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили і відкинули ворога назад – зведення

оновлено від 00.44Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18

Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Усі новини...
Україна
У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України
В українських портах заблоковано близько 80 іноземних суден
War Speeches. Росіяни переживають поразку через кандидатство України в ЄС та анексують залишки Лукашенка
Останні новини
08:36
Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари
08:10
"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами" – Гайдай
07:52
Україна пропонує Європі свої сховища для зберігання газу – міністр
07:39
"Це наш момент 1937 року": глава Генштабу Британії закликатиме запобігти Третій світовій
07:19
На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили і відкинули ворога назад – зведення
06:52
оновлено від 00.44Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18
06:48
У США у вантажівці виявили тіла понад 40 мігрантів
06:00
Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі
05:03
У Миколаєві лунають вибухи – мер
04:46
Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW
Усі новини...