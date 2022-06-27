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Украина одержала промежуточную победу в морском арбитраже ООН против России

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 23:07

Арбитражный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Украины и принял решение, что имеет юрисдикцию рассматривать дело о захвате Россией трех судов и моряков в ноябре 2018 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Выбороли важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по существу. Россия будет наказана за все свои преступления, современные и прошлые", - написал Кулеба. в Twitter.

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Теперь дело будет рассматриваться трибуналом по сути, и Россия должна объяснить свои действия четырехлетней давности в акватории Азовского моря.

Текст решения должен быть опубликован на сайте Постоянной Арбитражной Палаты в течение нескольких дней.

Как известно, в апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации о незаконном захвате с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

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В феврале 2020 Морской трибунал ООН частично поддержал Украину в иске против РФ. В то время как украинский МИД подчеркивал свою победу в деле, российский МИД считал ключевыми те компоненты жалобы, по которым суд отказал Украине - относительно суверенитета Украины над прибрежными водами Крыма.

Эксперты видят опасность в том, что Украина изменила классификацию события 25 ноября 2018 года и теперь занимает позицию, что этот инцидент является не "военной деятельностью", а "контактом с правоохранительными органами".

В ноябре 2020 года Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против РФ по поводу задержания украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

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Темы: УкраинаООНРосcия
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