Ворог гатив по двох громадах Сумщини
Вівторок, 28 червня 2022, 00:16
У понеділок, 27 червня, росіяни 40 разів обстріляли Краснопільську громаду, після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.
Джерело: голова військової обласної адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова: "З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді.
Одна людина поранена".
Деталі: Крім того, Живицький повідомив, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.
Також він зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.