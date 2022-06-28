Ворог гатив по двох громадах Сумщини

У понеділок, 27 червня, росіяни 40 разів обстріляли Краснопільську громаду, після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Джерело: голова військової обласної адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді.

Одна людина поранена".

Деталі: Крім того, Живицький повідомив, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Також він зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.