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Ворог гатив по двох громадах Сумщини

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 00:16
наслідки обстрілів на Сумщині, фото: ОВА

У понеділок, 27 червня, росіяни 40 разів обстріляли Краснопільську громаду, після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Джерело: голова військової обласної адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді.

Одна людина поранена".

Деталі: Крім того, Живицький повідомив, що після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді.

Також він зазначив, що в понеділок за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено днем раніше. За її життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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