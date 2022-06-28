Враг бил по двум общинам Сумщины

В понедельник, 27 июня, россияне 40 раз обстреляли Краснопольское общество, после 22 часов враг открыл огонь по Белопольской общине.

Источник: глава военной областной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "С 16 часов россияне начали обстрелы из ствольной артиллерии. Более 40 приходов по Краснопольской общине.

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Один человек ранен".

Детали: Кроме того, Живицкий сообщил, что после 22 часов враг открыл огонь по Белопольской общине.

Также он отметил, что в понедельник с помощью авиации эвакуировали одного человека, который был ранен днем ранее. За ее жизнь будут бороться специалисты в специализированном медицинском учреждении.