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Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії

"Економічна правда"Вівторок, 28 червня 2022, 01:08
фото: getty images

Рейтингове агентство Moody’s повідомило про дефолт Росії внаслідок того, що інвестори не отримали виплати за двома випусками єврооблігації на суму 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, пише "Економічна правда".

Відповідні виплати не надійшли на рахунки інвесторів на момент закінчення 30-денного пільгового періоду, "що ми розглядаємо як подію дефолту за нашим визначенням". 

У Moody’s також прокоментувлаи указ президента РФ Владіміра Путіна від 22 червня, яким Росія визначила, що виплачуватиме всі зовнішні борги рублями. Агенство стверджує, що таку подію теж розглядало би як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати рублями в межах проспекту емісії.

Зазначається, що єврооблігації, випущені Росією після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення – однак єврооблігації, випущені до 2018 року, також не містять цієї альтернативи

Крім того, викуп Росією частини свого зовнішнього євроборгу за рублі наприкінці березня Moody’s теж розглядає як подальший дефолт через проблеми з обміном валют – інший тип дефолту згідно з визначення агентства, оскільки власники не отримали первісної юридичної обіцянки.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

У Кремлі ж не згодні із твердженнями про настання в РФ дефолту щодо валютних боргових зобов'язань.

Росія провела свої останні платежі на суму 234,85 млн доларів за зовнішнім боргом у рублях, що може означати невиконання зобовʼязань і, як наслідок, дефолт. 

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Попри це, Мінфін Росії до останнього проводив виплати власникам своїх єврооблігацій у доларах та євро, як того вимагають договори, хоча й була невдала спроба заплатитирублями.

США не продовжили дію ліцензії, яка дозволяла Росії дотепер обслуговувати свій держборг перед власниками облігацій у США – до кінця року країна має понад 1 млрд доларів боргу, який потрібно погасити.

Теми: Росіядефолт
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