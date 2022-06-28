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Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России

"Экономическая правда"Вторник, 28 июня 2022, 01:08
Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России
фото: getty images

Рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России по причине того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, пишет "Экономическая правда".

Соответствующие выплаты не поступили на счета инвесторов на момент окончания 30-дневного льготного периода, "что мы рассматриваем как событие дефолта по нашему определению".

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В Moody's также прокомментировали указ президента РФ Владимира Путина от 22 июня, которым Россия определила, что будет выплачивать все внешние долги рублями. Агентство утверждает, что такое событие тоже рассматривало бы как дефолт для облигаций, не допускающих выплаты рублями в пределах проспекта эмиссии.

Отмечается, что еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, позволяют при определенных условиях осуществлять погашение – однако еврооблигации, выпущенные до 2018 года, также не содержат этой альтернативы.

Кроме того, выкуп Россией части своего внешнего евродолга за рубли в конце марта Moody's тоже рассматривает как дальнейший дефолт из-за проблем с обменом валют – другой тип дефолта согласно определению агентства, поскольку владельцы не получили первоначальное юридическое обещание.

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Напомним:

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

В Кремле же не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.

Россия провела свои последние платежи на сумму 234,85 млн. долларов по внешнему долгу в рублях, что может означать невыполнение обязательств и, как следствие, дефолт.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.

Несмотря на это, Минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года у страны более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Темы: Росcиядефолт
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