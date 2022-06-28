Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

У Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах українська авіація завдала 5 ударів по скупченню ворога і його техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Противник продовжує інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах.

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Парними та поодинокими гелікоптерними ударами намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися".

Деталі: Штурмовики та багатоцільові гелікоптери ЗСУ завдали п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі".