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Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 02:34
Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

У Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах українська авіація завдала 5 ударів по скупченню ворога і його техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Противник продовжує інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах.

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Парними та поодинокими гелікоптерними ударами намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися".

Деталі: Штурмовики та багатоцільові гелікоптери ЗСУ завдали п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань "відмінусовано" 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю "Акація", автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі".

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Теми: Збройні силивійна
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