Юг: ВСУ нанесли по врагу пять авиаударов
В Снигиревском, Криворожском и Бериславском районах украинская авиация нанесла 5 ударов по скоплению врага и его техники.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Противник продолжает инженерное укрепление рубежей обороны, ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.
Парными и единичными вертолетными ударами пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине. Наши подразделения не уступили".
Детали: Штурмовики и многоцелевые вертолеты ВСУ нанесли пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты доразведываются.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач "отминусовано" 18 рашистов, танк Т-72, самоходную гаубицу "Акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе".