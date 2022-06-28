Юг: ВСУ нанесли по врагу пять авиаударов

В Снигиревском, Криворожском и Бериславском районах украинская авиация нанесла 5 ударов по скоплению врага и его техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Противник продолжает инженерное укрепление рубежей обороны, ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

Парными и единичными вертолетными ударами пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине. Наши подразделения не уступили".

Детали: Штурмовики и многоцелевые вертолеты ВСУ нанесли пять авиационных ударов по скоплению вражеской силы и военной техники в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Результаты доразведываются.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач "отминусовано" 18 рашистов, танк Т-72, самоходную гаубицу "Акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе".