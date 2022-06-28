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Байден про удар по Кременчуку: США продовжать притягувати Росію до відповідальності

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 03:18
Байден про удар по Кременчуку: США продовжать притягувати Росію до відповідальності
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав удар по Кременчуку жорстоким і заявив, що США й надалі будуть притягувати Росію до відповідальності.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Удар Росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом".

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"Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України".

Деталі: Крім того, Байден зазначив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".

Також він запевнив, що G7 не дозволить валютним резервам центрального банку (Росії – ред.) підтримувати "хвору економіку" і "позбавить Путіна ресурсів, необхідних для ведення війни".

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Байден додав, що можна було б "заплющити очі на варварську війну Путіна проти України", і ціни на газ не злетіли б вгору, але Америка "піднялася над цим моментом" і "з гордістю" підтримує Україну.

Теми: КременчуквійнаБайденСША
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