Байден про удар по Кременчуку: США продовжать притягувати Росію до відповідальності
Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав удар по Кременчуку жорстоким і заявив, що США й надалі будуть притягувати Росію до відповідальності.
Джерело: Байден у Twitter
Пряма мова: "Удар Росії по мирних жителях у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом".
"Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України".
Деталі: Крім того, Байден зазначив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".
Також він запевнив, що G7 не дозволить валютним резервам центрального банку (Росії – ред.) підтримувати "хвору економіку" і "позбавить Путіна ресурсів, необхідних для ведення війни".
Байден додав, що можна було б "заплющити очі на варварську війну Путіна проти України", і ціни на газ не злетіли б вгору, але Америка "піднялася над цим моментом" і "з гордістю" підтримує Україну.