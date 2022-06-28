Байден об ударе по Кременчугу: США продолжат привлекать Россию к ответственности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал удар по Кременчугу жестоким и заявил, что США и дальше будут привлекать Россию к ответственности.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Удар России по мирным жителям в торговом центре жесток. Мы солидарны с украинским народом".

"Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины".

Детали: Кроме того, Байден отметил, что G7 продлят санкции против России, в частности, это касается "военно-промышленного комплекса Путина".

Также он заверил, что G7 не позволит валютным резервам центрального банка (России – ред.) поддерживать "больную экономику" и "лишит Путина ресурсов, необходимых для ведения войны".

Байден добавил, что можно было бы "закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины", и цены на газ не влетели бы вверх, но Америка "поднялась над этим моментом" и "с гордостью" поддерживает Украину.