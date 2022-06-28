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Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 04:46
Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW
фото: ОТУ Схід

Російська армія, яка зазнала втрат у війні з Україною, покладається на поповнення з числа відставних офіцерів і резервістів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Зважаючи на зібрані дані, зокрема щодо завданого удару по Кременчуку, ISW припускає, подібні атаки росіяни будуть ескалувати.

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Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив 27 червня, що російські сили, втрачаючи військових лідерів, розраховують на відставних офіцерів і резервістів.

Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російські сили, ймовірно, будуть покладатися на резерв бойової армії і мобілізаційний ресурс, щоб активізувати підтримку батальйонних груп і "виснажених" бригад.

Основні висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські війська завдали удару по торговому центру в Кременчуку в рамках нещодавньої ескалації ударів по українській інфраструктурі та містах.
  • Окупанти поступово просувалися на південний захід від Лисичанська поблизу траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перервали українські лінії комунікації з Бахмутом.
  • Під час наступальних дій на схід від Бахмута російські війська досягли помірного просування.
  • Українські війська відбили наступ російських військ на північ від Слов'янська.
  • Російські війська здійснили обмежені та локалізовані атаки вздовж ліній фронту навколо міста Харкова, але 27 червня не просунулися.
  • Контрнаступи ЗСУ вздовж південного напрямку продовжують змушувати російські війська обирати оборонні операції на лінії зіткнення.
  • Російська окупаційна влада вживає заходів, щоб посилити економічний контроль над окупованими територіями та змусити мирне населення України переходити на рубль.

З переходом на російську валюту окупаційна влада розраховує посилити економічну інтеграцію окупованих територій у російську систему. Загарбники у Херсонській області відкривають відділення російського банку.

Теми: війна
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