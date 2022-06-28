Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW

Російська армія, яка зазнала втрат у війні з Україною, покладається на поповнення з числа відставних офіцерів і резервістів.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Зважаючи на зібрані дані, зокрема щодо завданого удару по Кременчуку, ISW припускає, подібні атаки росіяни будуть ескалувати.

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Неназваний високопоставлений чиновник з оборони США заявив 27 червня, що російські сили, втрачаючи військових лідерів, розраховують на відставних офіцерів і резервістів.

Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російські сили, ймовірно, будуть покладатися на резерв бойової армії і мобілізаційний ресурс, щоб активізувати підтримку батальйонних груп і "виснажених" бригад.

Основні висновки аналітиків ISW:

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