После потерь российская армия рассчитывает на отставных офицеров и резервистов – ISW

Российская армия, понесшая потери в войне с Украиной, рассчитывает на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов.

Источник: ISW

Детали: Учитывая собранные данные, в том числе по поводу нанесенномго удара по Кременчугу, ISW предполагает, подобные атаки россияне будут эскалировать.

Неназванный высокопоставленный чиновник по обороне США заявил 27 июня, что российские силы, теряя военных лидеров, рассчитывают на отставных офицеров и резервистов.

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что российские силы, вероятно, будут полагаться на резерв боевой армии и мобилизационный ресурс, чтобы активизировать поддержку батальонных групп и "истощенных" бригад.

Основные выводы аналитиков ISW:

Российские войска нанесли удар по торговому центру в Кременчуге в рамках недавней эскалации ударов по украинской инфраструктуре и городам.

Оккупанты постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью прервали украинские линии коммуникации с Бахмутом.

Во время наступательных действий к востоку от Бахмута русские войска достигли умеренного продвижения.

Украинские войска отразили наступление российских войск к северу от Славянска.

Российские войска совершили ограниченные и локализованные атаки вдоль линий фронта вокруг города Харькова, но 27 июня не продвинулись.

Контрнаступления ВСУ вдоль южного направления продолжают заставлять российские войска выбирать оборонные операции на линии столкновения.

Российские оккупационные власти принимают меры, чтобы усилить экономический контроль над оккупированными территориями и заставить мирное население Украины переходить на рубль.

С переходом на российскую валюту оккупационные власти рассчитывают усилить экономическую интеграцию оккупированных территорий в российскую систему. Захватчики в Херсонской области открывают отделение российского банка.