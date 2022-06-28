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После потерь российская армия рассчитывает на отставных офицеров и резервистов – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 28 июня 2022, 04:46
После потерь российская армия рассчитывает на отставных офицеров и резервистов – ISW
фото: ОТГ Восток

Российская армия, понесшая потери в войне с Украиной, рассчитывает на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов.

Источник: ISW

Детали: Учитывая собранные данные, в том числе по поводу нанесенномго удара по Кременчугу, ISW предполагает, подобные атаки россияне будут эскалировать.

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Неназванный высокопоставленный чиновник по обороне США заявил 27 июня, что российские силы, теряя военных лидеров, рассчитывают на отставных офицеров и резервистов.

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что российские силы, вероятно, будут полагаться на резерв боевой армии и мобилизационный ресурс, чтобы активизировать поддержку батальонных групп и "истощенных" бригад.

Основные выводы аналитиков ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска нанесли удар по торговому центру в Кременчуге в рамках недавней эскалации ударов по украинской инфраструктуре и городам.
  • Оккупанты постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью прервали украинские линии коммуникации с Бахмутом.
  • Во время наступательных действий к востоку от Бахмута русские войска достигли умеренного продвижения.
  • Украинские войска отразили наступление российских войск к северу от Славянска.
  • Российские войска совершили ограниченные и локализованные атаки вдоль линий фронта вокруг города Харькова, но 27 июня не продвинулись.
  • Контрнаступления ВСУ вдоль южного направления продолжают заставлять российские войска выбирать оборонные операции на линии столкновения.
  • Российские оккупационные власти принимают меры, чтобы усилить экономический контроль над оккупированными территориями и заставить мирное население Украины переходить на рубль.

С переходом на российскую валюту оккупационные власти рассчитывают усилить экономическую интеграцию оккупированных территорий в российскую систему. Захватчики в Херсонской области открывают отделение российского банка.

Темы: война
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