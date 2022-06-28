Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

После потерь российская армия рассчитывает на отставных офицеров и резервистов – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 28 июня 2022, 04:46
фото: ОТГ Восток

Российская армия, понесшая потери в войне с Украиной, рассчитывает на пополнение из числа отставных офицеров и резервистов.

Источник: ISW

Детали: Учитывая собранные данные, в том числе по поводу нанесенномго удара по Кременчугу, ISW предполагает, подобные атаки россияне будут эскалировать.

Неназванный высокопоставленный чиновник по обороне США заявил 27 июня, что российские силы, теряя военных лидеров, рассчитывают на отставных офицеров и резервистов.

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что российские силы, вероятно, будут полагаться на резерв боевой армии и мобилизационный ресурс, чтобы активизировать поддержку батальонных групп и "истощенных" бригад.

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска нанесли удар по торговому центру в Кременчуге в рамках недавней эскалации ударов по украинской инфраструктуре и городам.
  • Оккупанты постепенно продвигались юго-западнее Лисичанска вблизи трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, но не полностью прервали украинские линии коммуникации с Бахмутом.
  • Во время наступательных действий к востоку от Бахмута русские войска достигли умеренного продвижения.
  • Украинские войска отразили наступление российских войск к северу от Славянска.
  • Российские войска совершили ограниченные и локализованные атаки вдоль линий фронта вокруг города Харькова, но 27 июня не продвинулись.
  • Контрнаступления ВСУ вдоль южного направления продолжают заставлять российские войска выбирать оборонные операции на линии столкновения.
  • Российские оккупационные власти принимают меры, чтобы усилить экономический контроль над оккупированными территориями и заставить мирное население Украины переходить на рубль.

С переходом на российскую валюту оккупационные власти рассчитывают усилить экономическую интеграцию оккупированных территорий в российскую систему. Захватчики в Херсонской области открывают отделение российского банка.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Франция передаст Украине "значительное количество" бронеавто VAB

фото, видео (обновлено)Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди

Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"

В июле на АЗС исчезнут ограничения горючего "в одни руки" - Герус

обновлено, фотоИз плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в Европу – решение ENTSO-E

Все новости...
война
"Это наш момент 1937 года": глава Генштаба Британии призывает предотвратить Третью мировую
На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад – сводка
Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18
Последние новости
19:00
Дерипаска говорит, что "уничтожить Украину" было бы "колоссальной ошибкой", а режим в РФ не упадет
18:51
Возглавила "департамент" оккупантов: в Херсоне преподавательница подозревается в коллаборационизме
18:44
Польский журналист начал сбор средств на Bayraktar для Украины
18:43
Воздушные силы: Россияне выпустили по Днепру 6 "калибров" из Черного моря – 4 удалось сбить
18:36
В Украине создали сайт с пьесами отечественных авторов для постановок на театральных сценах мира
18:35
США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
18:24
Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя из-за российского вторжения в Украину
18:19
Франция передаст Украине "значительное количество" бронеавто VAB
18:18
фото, видео (обновлено)Россияне атаковали Днепр ракетами: попали в СТО, под завалами люди
18:16
Премьер Италии исключил присутствие Путина на саммите G20
Все новости...