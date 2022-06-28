Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі

Ольга Глущенко Вівторок, 28 червня 2022, 06:00
Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі
українські військові

Збройні сили України чинять потужний опір у Лисичанську та на його околицях.

Джерело: високопоставлений співробітник Пентагону, цитує Голос Америки

Пряма мова: "З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, – це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому".

Реклама:

"І коли (українські сили – ред.) вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони вирішили зробити (це – ред.) за власним бажанням".

"За останні кілька днів нам стало відомо про вбивства місцевих російських чиновників. Нам також відомо, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід та захід від Херсона".

"Декілька сотень українців продовжують стримувати російську армію в досить серйозному бою. Це говорить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За його словами, на тій невеликій території, яку ЗС РФ вдалося відвоювати, було втрачено велику кількість особового складу і техніки.

За словами високопоставленого співробітника Пентагону, Міністерство оборони США побачило докази проблем з моральним духом, що зберігаються, у російських військовослужбовців.

Він додав, що Росія також використала свої резерви за останній місяць: "Той факт, що Росія говорить про резерви, свідчить про вплив українців на російську армію".

"На папері Росія, безумовно, має перевагу в системах озброєння та загальної чисельності військ, які вона може виставити на поле бою", - зазначив співробітник Пентагону.

За його словами, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Що стосується постачання американської зброї в Україну, чиновник сказав, що незабаром в Україну буде відправлено чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS).

"Ми продовжуємо працювати над нашою допомогою у сфері безпеки та робимо все можливе, щоб доставити цю допомогу українцям якнайшвидше. Думаю, що те, що ви бачите на полі бою, свідчить про те, що українці добре використовують не лише наші системи, а й системи, які вони одержують від наших партнерів та союзників у всьому світі", – сказав співробітник Пентагону.

Теми: Збройні силиДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Збройні сили
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: