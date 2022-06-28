Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі

Збройні сили України чинять потужний опір у Лисичанську та на його околицях.

Джерело: високопоставлений співробітник Пентагону, цитує Голос Америки

Пряма мова: "З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, – це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому".

Реклама:

"І коли (українські сили – ред.) вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони вирішили зробити (це – ред.) за власним бажанням".

"За останні кілька днів нам стало відомо про вбивства місцевих російських чиновників. Нам також відомо, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід та захід від Херсона".

"Декілька сотень українців продовжують стримувати російську армію в досить серйозному бою. Це говорить про стійкість українських солдатів та їхнього керівництва".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За його словами, на тій невеликій території, яку ЗС РФ вдалося відвоювати, було втрачено велику кількість особового складу і техніки.

За словами високопоставленого співробітника Пентагону, Міністерство оборони США побачило докази проблем з моральним духом, що зберігаються, у російських військовослужбовців.

Він додав, що Росія також використала свої резерви за останній місяць: "Той факт, що Росія говорить про резерви, свідчить про вплив українців на російську армію".

"На папері Росія, безумовно, має перевагу в системах озброєння та загальної чисельності військ, які вона може виставити на поле бою", - зазначив співробітник Пентагону.

За його словами, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Що стосується постачання американської зброї в Україну, чиновник сказав, що незабаром в Україну буде відправлено чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні комплекси (HIMARS).

"Ми продовжуємо працювати над нашою допомогою у сфері безпеки та робимо все можливе, щоб доставити цю допомогу українцям якнайшвидше. Думаю, що те, що ви бачите на полі бою, свідчить про те, що українці добре використовують не лише наші системи, а й системи, які вони одержують від наших партнерів та союзників у всьому світі", – сказав співробітник Пентагону.