Пентагон оценил действия ВСУ на Донбассе

Вооруженные силы Украины оказывают мощное сопротивление в Лисичанске и его окрестностях.

Источник: высокопоставленный сотрудник Пентагона, цитирует Голос Америки

Прямая речь: " С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, – это то, что мы все будем изучать в будущем".

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"И когда (украинские силы – ред.) решили оставить Северодонецк, они решили сделать (это – ред.) по собственному желанию".

"За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. Нам также известно, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона".

"Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в достаточно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства".

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Детали: По его словам, на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, Министерство обороны США увидело доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом у российских военнослужащих.

Он добавил, что Россия также использовала свои резервы за последний месяц: "Тот факт, что Россия говорит о резервах, говорит о влиянии украинцев на российскую армию".

" На бумаге Россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя", - отметил сотрудник Пентагона.

По его словам, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решительности.

Что касается поставок американского оружия в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS).

"Мы продолжаем работать над нашей помощью в сфере безопасности и делаем все возможное, чтобы доставить эту помощь украинцам как можно быстрее. Думаю, что то, что вы видите на поле боя, свидетельствует о том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", – сказал сотрудник Пентагона.