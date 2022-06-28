Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон оценил действия ВСУ на Донбассе

Ольга ГлущенкоВторник, 28 июня 2022, 06:00
Пентагон оценил действия ВСУ на Донбассе
украинские военные

Вооруженные силы Украины оказывают мощное сопротивление в Лисичанске и его окрестностях.

Источник: высокопоставленный сотрудник Пентагона, цитирует Голос Америки

Прямая речь: " С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, – это то, что мы все будем изучать в будущем".

Реклама:

"И когда (украинские силы – ред.) решили оставить Северодонецк, они решили сделать (это – ред.) по собственному желанию".

"За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. Нам также известно, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона".

"Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в достаточно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По его словам, на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, Министерство обороны США увидело доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом у российских военнослужащих.

Он добавил, что Россия также использовала свои резервы за последний месяц: "Тот факт, что Россия говорит о резервах, говорит о влиянии украинцев на российскую армию".

" На бумаге Россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя", - отметил сотрудник Пентагона.

По его словам, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решительности.

Что касается поставок американского оружия в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS).

"Мы продолжаем работать над нашей помощью в сфере безопасности и делаем все возможное, чтобы доставить эту помощь украинцам как можно быстрее. Думаю, что то, что вы видите на поле боя, свидетельствует о том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", – сказал сотрудник Пентагона.

Темы: Вооруженные силыДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Вооруженные силы
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: