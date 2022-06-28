На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили і відкинули ворога назад – зведення

У спрямування Довгеньке – Долина на Слов’янському напрямку українські захисники зупинили та відкинули ворога назад.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках у збройних силах Республіки Білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління.

На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій українських військ БпЛА типу "Орлан-10" у прикордонних районах Чернігівської області.

На Харківському напрямку угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування українських військ до державного кордону України, продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.

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На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Здійснив обстріли позицій ЗСУ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина українські захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій українських підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З метою недопущення перегрупування підрозділів Сил оборони здійснював вогневе ураження підрозділів українських військ із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.

Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

Також ЗСУ продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Результати дорозвідуються.