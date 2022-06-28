На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад – сводка

В направлении Довгенькое – Долина на Славянском направлении украинские защитники остановили и отбросили врага назад.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах Республики Беларусь отмечается проведение плановой тренировки по привлечению узлов связи пунктов управления.

На Северском направлении агрессор нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Стариковое, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций украинских войск БПЛА типа Орлан-10 в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения украинских войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг нанес авиаудару в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.

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На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Осуществил обстрелы позиций ВСУ по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина украинские защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций украинских подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем вело наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Украинские воины отразили штурм в направлении Егоровка - Павловка. Враг с потерями отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения ВСУ контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огненное поражение подразделений украинских войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Также ВСУ продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач. Результаты доразведываются.