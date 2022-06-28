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"Це наш момент 1937 року": глава Генштабу Британії закликатиме запобігти Третій світовій

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 07:39

Британія та її союзники стикаються зі своїм "моментом 1937 року" після вторгнення Росії в Україну і повинні зробити все можливе, щоб запобігти новій світовій війні.

Про це новий глава Генштабу армії Британії Патрік Сандерс заявить на армійській конференції у Лондоні, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Sky News.

Очікується, що прем'єр-міністр Борис Джонсон цього тижня оголосить про збільшення витрат на оборону Великої Британії відповідно до зростаючих проблем безпеки.

Генерал Патрік Сандерс має намір сказати, що президент Росії Володимир Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яку він коли-небудь знав.

Очікується, що Сандерс, який обійняв посаду головнокомандувача армією минулого місяця, скаже, що його єдиною метою є "мобілізація армії, щоб допомогти запобігти [поширенню] війни в Європі, будучи готовим воювати й перемагати разом із нашими союзниками та партнерами по НАТО".

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку становить Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах і відновленні дорогих запасів зброї.

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"Це наш момент 1937 року", – скаже начальник армії. Він має на увазі вирішальний період перед Другою світовою війною.

"Ми не в стані війни, але повинні діяти швидко, щоб нас не втягнути в неї через неспроможність стримати територіальну експансію… Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війни", – заявить він.

Цей виклик означає, що армія повинна модернізуватися, впроваджуючи нові технології, такі як кібервійна та ракети великої дальності зі збереженням традиційних військових навичок.

Очікується, що генерал Сандерс також скаже, що армія "перегляне можливості своїх транспортних засобів"

За його словами, стримування Росії "означає більшу кількість армії, готової більшу частину часу", і що він очікує, що "всі чини будуть готові наполегливо тренуватися та вступати в бойові дії".

Нагадаємо, глава британської армії сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.

Теми: війнаВелика БританіясвітРосія
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