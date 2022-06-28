"Это наш момент 1937 года": глава Генштаба Британии призовет предотвратить Третью мировую

Британия и ее союзники сталкиваются со своим "моментом 1937 года" после вторжения России в Украину и должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новую мировую войну.

Об этом новый глава Генштаба армии Британии Патрик Сандерс заявит на армейской конференции в Лондоне, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Sky News.

Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон на этой неделе объявит об увеличении расходов на оборону Великобритании в соответствии с растущими проблемами безопасности.

Реклама:

Генерал Патрик Сандерс намерен сказать, что президент России Владимир Путин и его "экспансионистские амбиции" представляют наибольшую угрозу суверенитету, демократии и свободе жить без насилия, которое он когда-либо знал.

Ожидается, что Сандерс, занявший пост главнокомандующего армией в прошлом месяце, скажет, что его единственной целью является "мобилизация армии, чтобы помочь предотвратить [распространение] войны в Европе, будучи готовым воевать и побеждать вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО".

Его предупреждение поддержит министр обороны Бен Уоллес, который также, как ожидается, выступит на армейской конференции перед поездкой на саммит НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что генерал Сандерс предложит свой взгляд на угрозу, представляемую Россией, и то, как его армия адаптируется, с большей сосредоточенностью на борьбе в городах и восстановлении дорогостоящих запасов оружия.

"Это наш момент 1937 года", – скажет начальник армии. Он подразумевает решающий период перед Второй мировой войной.

"Мы не в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы нас не втянуть в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы британская армия играла свою роль в предотвращении войны", – заявит он.

Этот вызов означает, что армия должна модернизироваться, внедряя новые технологии, такие как кибервойны и ракеты большой дальности с сохранением традиционных военных навыков.

Ожидается, что генерал Сандерс также скажет, что армия пересмотрит возможности своих транспортных средств

По его словам, сдерживание России "означает большее количество армии, готовой большую часть времени", и что он ожидает, что "все чины будут готовы упорно тренироваться и вступать в боевые действия".

Напомним, глава британской армии сказал своим войскам, что они должны "подготовиться воевать в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.