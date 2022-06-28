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Україна пропонує Європі свої сховища для зберігання газу – міністр

Олена РощінаВівторок, 28 червня 2022, 07:52
Україна пропонує Європі свої сховища для зберігання газу – міністр
ПСГ, фото з Facebook Германа Галущенка

Міністр енергетики України Герман Галущенко пропонує європейським країнам зберігати газ в українських підземних сховищах.

Джерело: пост Германа Галущенка у Facebook ввечері 27 червня

Пряма мова: "Газові сховища Європи мають бути заповнені на 80% до 1 листопада 2022 року. Такі правила затвердив раніше Європейський парламент, а тепер – і Європейська рада.

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Вітаю це рішення, адже воно демонструє, що Європа реально оцінює загрози та ризики наступної зими в умовах енергетичної агресії з боку Росії, спрямованої не лише проти України, а й проти всього європейського континенту".

Деталі: Галущенко відзначив, що далеко не всі європейські країни мають власні природні сховища газу (ПСГ), щоб надійно забезпечити населення та промисловість енергоресурсом.

Тому рішення передбачає, що країни-члени Європейської ради можуть укладати контракти на зберігання газу з договірними сторонами Енергетичного співтовариства.

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Пряма мова: "Україна, як головуючий в 2022 році учасник Energy Community, готова підставити своє плече та стати надійним партнером Європи у забезпеченні сталого газопостачання цього опалювального сезону. 

Наші ПСГ – найбільші в Європі і ми пропонуємо їх для зберігання запасів газу європейських країн. Тим паче, що умови зберігання в Україні – чи не найоптимальніші в Європі.

Вже неодноразово казав, що Україна може зробити (і зробить) потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки і незалежності Європи".

Нагадаємо: В Україні війна – за прогнозами, вона може тривати і до кінця року. Росія окупувала частину української території та завдає ракетні удари по різних областях України, атакуючи військові та інфраструктурні об'єкти, а також запаси пального.

Теми: газЄвропаУкраїнаРосія
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