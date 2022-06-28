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Украина предлагает Европе свои хранилища для хранения газа – министр

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 07:52
ПХГ, фото из Facebook Германа Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предлагает европейским странам хранить газ в украинских подземных хранилищах.

Источник: пост Германа Галущенко в Facebook вечером 27 июня

Прямая речь: "Газовые хранилища Европы должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года. Такие правила утвердил ранее Европейский парламент, а теперь и Европейский совет.

Приветствую это решение, ведь оно демонстрирует, что Европа реально оценивает угрозы и риски следующей зимы в условиях энергетической агрессии со стороны России, направленной не только против Украины, но и всего европейского континента".

Детали: Галущенко отметил, что далеко не все европейские страны имеют собственные природные хранилища газа (ПХГ), чтобы надежно обеспечить население и промышленность энергоресурсом.

Поэтому решение предусматривает, что государства-члены Европейского совета могут заключать контракты на хранение газа с договорными сторонами Энергетического сообщества.

Прямая речь: "Украина, как председательствующий в 2022 году участник Energy Community, готова подставить свое плечо и стать надежным партнером Европы в обеспечении устойчивого газоснабжения в этом отопительном сезоне.

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Наши ПХГ – самые большие в Европе и мы предлагаем их для хранения запасов газа европейских стран. Тем более, что условия хранения в Украине – едва ли не самые оптимальные в Европе.

Уже неоднократно говорил, что Украина может внести (и внесет) мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности и независимости Европы".

Напомним: В Украине война – по прогнозам, она может продолжаться и до конца года. Россия оккупировала часть украинской территории и наносит ракетные удары по разным областям Украины, атакуя военные и инфраструктурные объекты, а также запасы горючего.

Темы: газЕвропаУкраинаРосcия
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