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Десантник вполював російський гелікоптер "Алігатор"

Валентина РоманенкоВівторок, 28 червня 2022, 08:51
ілюстративне фото

Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Деталі: Повідомляється, що військовослужбовець підрозділу протиповітряної оброни 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з ПЗРК "Starstreak" збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

За даними УП, це сталося 27 червня. Напрямок події не розкривається.

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Теми: війна
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