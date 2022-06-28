Десантник вполював російський гелікоптер "Алігатор"
Вівторок, 28 червня 2022, 08:51
Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Джерело: пресслужба командування ДШВ
Деталі: Повідомляється, що військовослужбовець підрозділу протиповітряної оброни 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України з ПЗРК "Starstreak" збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
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За даними УП, це сталося 27 червня. Напрямок події не розкривається.