Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Десантник приземлил российский вертолет "Аллигатор"

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 08:51
иллюстративное фото

Житомирские десантники сбили российский разведывательно ударный вертолет Ка-52.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Детали: Сообщается, что военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины из ПЗРК Starstreak сбил российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

По данным УП, это произошло 27 июня. Направление, на котором это произошло, не раскрывается.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Резников рассказал о "масштабных планах" по приобретению "Байракторов"

В июле на АЗС исчезнут ограничения горючего "в одни руки" - Герус

обновлено, фотоИз плена оккупантов освободили 16 украинских военных и одного гражданского

Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в Европу – решение ENTSO-E

Во Львовской области задержали бывшего КДБшника: корректировал ракетные удары россиян

дополненоОккупанты забрали мэра Херсона, так как он не пошел на сотрудничество – советница Колихаева

Все новости...
война
Обстрел ТРЦ в Кременчуге может рассматриваться в Гааге – Венедиктова
В Кременчуге разобрали большинство завалов ТРЦ, в городе объявлен траур
Медведев заявил, что любую попытку "посягнуть" на Крым РФ расценит как объявление войны
Последние новости
17:20
В ботсаду Киева обнаружили боеприпасы времен Второй мировой
17:18
У Путина отреагировали на объявление Moody's о дефолте России
17:14
Россияне атаковали Днепр ракетами
17:07
СБУ установила двух командиров из РФ, приказавших расстрелять гражданских в Киевской области
17:05
НАТО опасается увеличения зависимости от Китая из-за отказа от нефти и газа из РФ
17:04
Украинские военные уже осваивают системы ПВО NASAMS – СМИ
17:04
Подоляк ответил Пескову: Не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу"
16:55
Nissan приостановил производство в России на шесть месяцев
16:50
Жены военных из Бурятии просят вернуть мужей из Украины: истощены морально и физически
16:48
Страны G7 рассмотрят ограничение цен для российской нефти
Все новости...