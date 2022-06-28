Десантник приземлил российский вертолет "Аллигатор"
Вторник, 28 июня 2022, 08:51
Житомирские десантники сбили российский разведывательно ударный вертолет Ка-52.
Источник: пресс-служба командования ДШВ
Детали: Сообщается, что военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины из ПЗРК Starstreak сбил российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
По данным УП, это произошло 27 июня. Направление, на котором это произошло, не раскрывается.
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