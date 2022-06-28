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Окупанти вдарили по Очакову: є загиблі та поранені

"Українська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 09:27
Фото ілюстративне, Facebook мера Миколаєва

Над ранок російські загарбники обстріляли місто Очаків на Миколаївщині. Троє людей, включаючи дитину, загинули.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Facebook

Пряма мова Сєнкевича: "Сьогодні, 28 червня, з 04:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві жилі будівлі (пряме влучення)".

Деталі: За словами мера міста, не обійшлося без жертв – загинуло троє людей, з них одна дитина, ще шестеро, у тому числі діти, були поранені. Внаслідок удару в деяких районах відсутні вода, газ, електроенергія.

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва уточнила, що загинула дитина 6-ти років, 4-и дитини отримали поранення: тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16 – річні діти.

Що було раніше: Увечері 27 червня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту.

Теми: війнаМиколаївська область
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