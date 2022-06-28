Оккупанты ударили по Очакову: есть погибшие и раненые

Под утро российские захватчики обстреляли город Очаков Николаевской области. Три человека, включая ребенка, погибли.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook

Прямая речь Сенкевича: "Сегодня, 28 июня, с 04:00 обстрелам подвергся город Очаков Очаковской общины. Попадание по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание)".

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Детали: По словам мэра города, не обошлось без жертв – погибли три человека, из них один ребенок, еще шестеро, в том числе дети, были ранены. В результате удара в некоторых районах отсутствуют вода, газ, электроэнергия.

Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева уточнила, что погиб ребенок 6-ти лет, 4 ребенка получили ранения: трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16 – летние дети.

Что предшествовало: Вечером 27 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта.