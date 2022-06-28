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Російські обстріли Миколаївщини: згоріло 10 га пшениці

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 11:36
Фото ДСНС

Внаслідок російських обстрілів 27 червня у Миколаївській області згоріло 10 гектарів пшениці та пошкоджене зерносховище.

Джерело: ГУ ДСНС в Миколаївській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "27 червня в області вогнеборці загасили 15 пожеж, 5 з яких виникло внаслідок ворожих обстрілів. 10 га озимої пшениці на корені знищено пожежею, що виникла на території Куцурубської ТГ Миколаївського району.

Внаслідок ворожих обстрілів горіло зерносховище на території Первомайської ТГ Миколаївського району. Вогнеборці пожежу площею 8 000 кв. м ліквідували".

Деталі: Рятувальники продовжують вилучати та знищувати вибухонебезпечні предмети, які лишаються внаслідок ворожих обстрілів. 

 
Фото ДСНС 

Зокрема, 27 червня вилучили 59 боєприпасів на відкритих територіях і полях Миколаївського району та міста Миколаєва.

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Загалом з початку війни піротехніки вилучили 2 865 боєприпасів.

Теми: Миколаївська областьвійна
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