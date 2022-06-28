Російські обстріли Миколаївщини: згоріло 10 га пшениці

Внаслідок російських обстрілів 27 червня у Миколаївській області згоріло 10 гектарів пшениці та пошкоджене зерносховище.

Джерело: ГУ ДСНС в Миколаївській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "27 червня в області вогнеборці загасили 15 пожеж, 5 з яких виникло внаслідок ворожих обстрілів. 10 га озимої пшениці на корені знищено пожежею, що виникла на території Куцурубської ТГ Миколаївського району.

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Внаслідок ворожих обстрілів горіло зерносховище на території Первомайської ТГ Миколаївського району. Вогнеборці пожежу площею 8 000 кв. м ліквідували".

Деталі: Рятувальники продовжують вилучати та знищувати вибухонебезпечні предмети, які лишаються внаслідок ворожих обстрілів.

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Фото ДСНС

Зокрема, 27 червня вилучили 59 боєприпасів на відкритих територіях і полях Миколаївського району та міста Миколаєва.

Загалом з початку війни піротехніки вилучили 2 865 боєприпасів.