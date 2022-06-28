Российские обстрелы Николаевщины: сгорело 10 га пшеницы

В результате российских обстрелов 27 июня в Николаевской области сгорело 10 гектаров пшеницы и повреждено зернохранилище.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "27 июня в области пожарные потушили 15 пожаров, 5 из которых возникли в результате вражеских обстрелов. 10 га озимой пшеницы на корне уничтожено пожаром, возникшим на территории Куцурубской ТГ Николаевского района.

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В результате вражеских обстрелов горело зернохранилище на территории Первомайской ТГ Николаевского района. Пожарные пожар площадью 8 000 кв. м ликвидировали".

Детали: Спасатели продолжают изымать и уничтожать взрывоопасные предметы, которые остаются в результате вражеских обстрелов.

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фото ДСНС

В частности, 27 июня было изъято 59 боеприпасов на открытых территориях и полях Николаевского района и города Николаева.

Всего с начала войны пиротехники изъяли 2 865 боеприпасов.