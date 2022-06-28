Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские обстрелы Николаевщины: сгорело 10 га пшеницы

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 11:36
Российские обстрелы Николаевщины: сгорело 10 га пшеницы
Фото ДСНС

В результате российских обстрелов 27 июня в Николаевской области сгорело 10 гектаров пшеницы и повреждено зернохранилище.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "27 июня в области пожарные потушили 15 пожаров, 5 из которых возникли в результате вражеских обстрелов. 10 га озимой пшеницы на корне уничтожено пожаром, возникшим на территории Куцурубской ТГ Николаевского района.

Реклама:

В результате вражеских обстрелов горело зернохранилище на территории Первомайской ТГ Николаевского района. Пожарные пожар площадью 8 000 кв. м ликвидировали".

Детали: Спасатели продолжают изымать и уничтожать взрывоопасные предметы, которые остаются в результате вражеских обстрелов. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС 

В частности, 27 июня было изъято 59 боеприпасов на открытых территориях и полях Николаевского района и города Николаева.

Всего с начала войны пиротехники изъяли 2 865 боеприпасов.

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Николаевская область
Воздушные силы ночью 8 сентября уничтожили 16 "Шахедов" из 20
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть попадание, уничтожены 6 беспилотников
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: