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Российские обстрелы Николаевщины: сгорело 10 га пшеницы

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 11:36
Фото ДСНС

В результате российских обстрелов 27 июня в Николаевской области сгорело 10 гектаров пшеницы и повреждено зернохранилище.

Источник: ГУ ГСЧС в Николаевской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "27 июня в области пожарные потушили 15 пожаров, 5 из которых возникли в результате вражеских обстрелов. 10 га озимой пшеницы на корне уничтожено пожаром, возникшим на территории Куцурубской ТГ Николаевского района.

В результате вражеских обстрелов горело зернохранилище на территории Первомайской ТГ Николаевского района. Пожарные пожар площадью 8 000 кв. м ликвидировали".

Детали: Спасатели продолжают изымать и уничтожать взрывоопасные предметы, которые остаются в результате вражеских обстрелов. 

 
фото ДСНС 

В частности, 27 июня было изъято 59 боеприпасов на открытых территориях и полях Николаевского района и города Николаева.

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Всего с начала войны пиротехники изъяли 2 865 боеприпасов.

Темы: Николаевская областьвойна
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