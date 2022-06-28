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Зеленський у розмові зі Столтенбергом наголосив на важливості потужної ППО для України

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 11:42

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом перед початком саміту Альянсу у Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам" - написав Зеленський у Twitter.

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Нагадаємо, напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон готує передання Україні систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у червні президент Джо Байден погодився надати Україні 700 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи передові ракетні системи, які можуть точно вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS.

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Теми: ЗеленськийНАТОзброя
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