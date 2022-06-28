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Зеленский в разговоре со Столтенбергом отметил важность мощной ПРО для Украины

"Европейская правда"Вторник, 28 июня 2022, 11:42

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита Альянса в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского саммита НАТО. Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон готовит передачу Украине систем противовоздушной обороны.

В июне президент Джо Байден согласился предоставить Украине 700 миллионов долларов военной помощи, включая передовые ракетные системы, которые могут точно поражать цели на большом расстоянии.

В конце марта президент Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и системы NASAMS.

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Темы: ЗеленскийНАТОоружие
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