Зеленский в разговоре со Столтенбергом отметил важность мощной ПРО для Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита Альянса в Мадриде.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции накануне Мадридского саммита НАТО. Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", - написал Зеленский в Twitter.
Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон готовит передачу Украине систем противовоздушной обороны.
В июне президент Джо Байден согласился предоставить Украине 700 миллионов долларов военной помощи, включая передовые ракетные системы, которые могут точно поражать цели на большом расстоянии.
В конце марта президент Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и системы NASAMS.