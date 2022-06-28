Україна повернула тіла 46 загиблих воїнів, з них - 21 захисник "Азовсталі"

Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.

Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники "Азовсталі".

Деталі: Вказано, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.