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Украина вернула тела 46 погибших воинов, из них – 21 защитник "Азовстали"

Валентина РоманенкоВторник, 28 июня 2022, 12:14
фото МинВОТ

Украина вернула тела 46 павших украинских воинов.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих.

Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали".

Детали: Указано, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

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Темы: войнаМариуполь
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